Ordinanza per tutelare quiete sicurezza e decoro

Il sindaco Marcello Pierucci ha firmato un’ ordinanza per la tutela della sicurezza urbana, della quiete pubblica e del decoro nel Centro Storico di Camaiore durante il periodo estivo. La decisione è stata presa in considerazione di numerosi episodi inerenti a situazioni spiacevoli avvenute nelle passate stagioni estive, ripresentatisi anche nelle scorse settimane. Soprattutto in estate, infatti, pervengono numerose le segnalazioni da parte dei cittadini relative a schiamazzi, disturbo alla quiete pubblica e comportamenti impropri nel centro storico. In particolare, alcune di queste attivitĂ , che vedono protagonisti soprattutto adolescenti e giovani adulti, possono potenzialmente costituire pericolo per l’incolumitĂ pubblica e recare danno al patrimonio pubblico e privato (ad esempio, l’utilizzo improprio di palloni e altri oggetti). 🔗 Leggi su Lanazione.it