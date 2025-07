Order 66 | la sopravvivenza e la resistenza nell’universo di Star Wars Visions Stagione 3

Il franchise di Star Wars continua ad espandersi attraverso diverse produzioni, tra cui la serie animata Star Wars: Visions. La terza stagione promette di approfondire storie inedite e personaggi coinvolgenti, tra cui un nuovo sopravvissuto all’Ordine 66 che si oppone all’Impero. Questa narrazione si inserisce in un contesto più ampio, caratterizzato dalla presenza di Jedi sopravvissuti alla distruzione causata dal cacciatore di Jedi, Palpatine. l’eredità dell’ordine 66 e i sopravvissuti. Durante le Guerre dei Cloni, nel galaxy erano attivi circa 10.000 Jedi. Con l’implementazione dell’ Ordine 66, quasi tutti furono sterminati, lasciando in vita solo una minoranza di maestri e Padawan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Order 66: la sopravvivenza e la resistenza nell’universo di Star Wars Visions Stagione 3

In questa notizia si parla di: star - wars - visions - stagione

