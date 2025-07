Ora Trump se la prende con l' India | dazi del 25% E li multa per il sostegno a Putin

Il nuovo fronte della guerra commerciale di Donald Trump è l'India. Il presidente statunitense ha annunciato che intende imporre un dazio del 25 per cento sui prodotti importati dal Paese a partire dal primo agosto. Il repubblicano ha anche deciso di multare la nazione, che ha la quinta economia. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: trump - india - prende - dazi

"Colpiti siti terroristici". Raid dell'India contro il Pakistan. Trump: "È una vergogna" - Nuova Delhi la lanciato una serie di missili contro le regioni del Kasjmir e Punjab. È la risposta dopo l'attentato aprile costato la vita a 26 persone

Regno Unito e India hanno firmato un importante accordo commerciale (e, in qualche modo, c’entra Trump) - Dopo oltre tre anni di negoziati, ieri Regno Unito e India hanno finalmente firmato un importante accordo commerciale tra i due Paesi, che riduce i dazi su molti prodotti esportati da entrambi.

Trump annuncia la "tregua immediata e completa", ma l'India accusa il Pakistan di non aver rispettato il cessate il fuoco - Nel Kashmir indiano sentite alcune esplosioni. L'esercito pakistano aveva lanciato l'Operazione "Bunyanun Marsoos", nome ripreso da un versetto coranico che significa "muro indistruttibile", come contrattacco all'offensiva di New Delhi

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente americano, Donald Trump, hanno raggiunto al termine dell'incontro che si è tenuto in Scozia l'accordo commerciale Ue-Usa su dazi del 15%. Lo si apprende da fonti dell'Unione Vai su Facebook

Ora Trump se la prende con l'India: dazi del 25%. E li multa per il sostegno a Putin; Trump annuncia dazi del 25% sulle importazioni dall’India: “Ora comando io.; Le autostrade digitali che portano in India: l'Ue (e l'Italia) prova a guardare oltre i dazi di Trump.

Trump punisce l’India con dazi al 25% - Trump impone dazi al 25% all'India, con la promessa di un'ulteriore punizione per il suo legame con la Russia. Si legge su money.it

Trump conferma dazi dal primo agosto e annuncia misure punitive contro l’India per politiche commerciali e acquisti dalla Russia - Il presidente Donald Trump conferma l’entrata in vigore dei dazi dal primo agosto su importazioni dagli Stati Uniti, imponendo un 25% sull’India per pratiche commerciali e acquisti di armi ed energia ... Secondo gaeta.it