Oprah Winfrey nega di aver chiuso la sua strada privata a Maui durante l’allerta tsunami | L' ho aperta subito

La star e conduttrice tv ha respinto al mittente le accuse di chi l'ha criticata perché avrebbe impedito il passaggio nella sua via dopo il terremoto. Un portavoce di Oprah Winfrey ha smentito che la conduttrice abbia rifiutato di aprire la sua strada privata a Maui, nelle Hawaii, mentre le persone cercavano di evacuare dopo l'allerta tsunami. Un potente magnitudo di 8.8 al largo della costa russa ha attivato allerte tsunami per le Hawaii, il Giappone, la costa occidentale degli Stati Uniti e altre regioni in quella zona. Le accuse a Oprah Winfrey dopo l'allerta tsunami In seguito alle allerte, migliaia di residenti sono stati invitati ad evacuare le loro abitazioni e spostarsi verso zone più elevate, causando ingorghi stradali in tutto lo stato insulare americano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Oprah Winfrey nega di aver chiuso la sua strada privata a Maui durante l’allerta tsunami: “L'ho aperta subito"

