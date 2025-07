Operazione Skyhawknet | Finanza e Dogane scovano jet di lusso che non pagano le tasse

L’analisi incrociata dei dati ha portato al sequestro di nove velivoli per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Operazione «Skyhawknet»: Finanza e Dogane scovano jet di lusso che non pagano le tasse

In questa notizia si parla di: operazione - skyhawknet - finanza - dogane

GdF,  via all’operazione “Skyhawknet” per il contrasto delle frodi doganali - Nel solco di una consolidata collaborazione istituzionale, rinvigorita dal recente aggiornamento e rinnovo del Protocollo d’intesa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di finanza hanno dato il via all’operazione “Skyhawknet”, finalizzata all’individuazione e al contrasto delle.

Operazione “Skyhawknet”: ADM e Guardia di Finanza insieme contro le frodi sui jet di lusso extra-UE - Roma: Individuazione e contrasto delle frodi doganali che derivano dall’abuso del regime di ammissione temporanea di jet e aeromobili di lusso non unionali.

Operazione «Skyhawknet»: Finanza e Dogane scovano jet di lusso che non pagano le tasse; Operazione Skyhawknet: frodi doganali dei Jet di lusso; Comunicato stampa: OPERAZIONE “SKYHAWKNET”: NUOVE FRONTIERE NELLA TUTELA DOGANALE GRAZIE ALLA PARTNERSHIP STRATEGICA FRA GDF E ADM.

Operazione Skyhawknet: frodi doganali dei Jet di lusso - La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane avviano verifiche sui mezzi di lusso, scoprendo nove velivoli in contrabbando per 13 milioni di euro. Da italiaoggi.it

Operazione “Skyhawknet”: la Finanza sequestrati 9 jet di lusso - Una nuova operazione congiunta tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza ha portato alla luce gravi irregolarità nel settore dell’aviazione privata di lusso. veratv.it scrive