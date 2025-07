Operazione Skyhawknet | ADM e Guardia di Finanza insieme contro le frodi sui jet di lusso extra-UE

Roma: Individuazione e contrasto delle frodi doganali che derivano dall’abuso del regime di ammissione temporanea di jet e aeromobili di lusso non unionali. Nel solco di una consolidata collaborazione istituzionale, rinvigorita dal recente aggiornamento e rinnovo del Protocollo d’intesa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di finanza hanno dato il via all’operazione “ Skyhawknet ”, finalizzata all’individuazione e al contrasto delle frodi doganali che derivano dall’abuso del regime di ammissione temporanea di jet e aeromobili di lusso non unionali. Si tratta della prima analisi congiunta a livello centrale che, valorizzando, da un lato, il patrimonio informativo sia open sia closed source in dotazione alle due Amministrazioni, e, dall’altro, le informazioni sulla sicurezza della navigazione aerea, ha consentito di “ intercettare” velivoli privati extra-UE con una permanenza nel territorio doganale unionale superiore a 6 mesi, in violazione della normativa di settore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

