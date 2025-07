Operaio cade da ponteggio e muore a Modugno | cantiere sotto sequestro

Tragedia sul lavoro in un cantiere edile di Modugno, alle porte di Bari. Un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio, facendo un volo di circa cinque metri. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, dove è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Operaio cade da ponteggio e muore a Modugno: cantiere sotto sequestro

In questa notizia si parla di: operaio - ponteggio - modugno - cantiere

Operaio cade da un ponteggio, il caporale camuffa l’incidente e lo minaccia: “Stai zitto e licenziati” - MILANO – Quando è precipitato dal ponteggio “privo della ringhiera di protezione”, prima di accompagnarlo in ospedale, lo hanno costretto a cambiare giacca e a indossare il paio di scarpe, non da lavoro, di un collega.

“Stai zitto e licenziati”: operaio cade da un ponteggio senza protezioni di sicurezza, il datore di lavoro lo minaccia - Un operaio di 42 anni è caduto da un ponteggio dove mancavano le protezioni di sicurezza. Il datore di lavoro gli fa cambiare gli abiti prima di portarlo in ospedale e lo minaccia: "Licenziati e stai zitto".

Incidente sul lavoro a Cesana Torinese: operaio edile caduto da ponteggio, è grave in ospedale - Un operaio edile pachistano, appena 20enne, è rimasto ferito in modo grave cadendo da un ponteggio all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 18 giugno 2025, nel cantiere di costruzione di una casa in viale IV Novembre a Cesana Torinese.

Cade da un ponteggio, operaio muore nel Barese: cantiere sotto sequestro #modugno #bari #incidentesullavoro #30luglio Vai su X

Operaio cade da ponteggio e muore a Modugno: cantiere sotto sequestro; Incidente sul lavoro a Modugno: morto operaio caduto da un ponteggio; Cade da un ponteggio, operaio muore nel Barese: cantiere sotto sequestro.

Bari, morto operaio di 54 anni: caduto dal ponteggio, è precipitato per cinque metri - Un operaio di 54 anni è morto mentre era al lavoro in un cantiere di Modugno, in provincia di Bari. Si legge su ilmessaggero.it

Cade da ponteggio, operaio 54enne muore nel Barese - La vittima, secondo quanto si apprende, sarebbe precipitata da un ponteggio facendo un volo di almeno ... ansa.it scrive