Operai morti nel crollo a Napoli data e ora dei funerali

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono previsti domani i funerali di due dei tre operai morti il 25 luglio a Napoli, in un condominio del Rione Alto. Alle 10.30 a Calvizzano ci saranno i funerali di Ciro Pierro, alle 12 a Secondigliano quelli di Lu igi Romano. Si è in attesa di conoscere data e ora delle esequie di Vincenzo Del Grosso, il terzo lavoratore deceduto nel crollo del montacarichi. Anche questi ultimi, presumibilmente, saranno celebrati domani. Stamane la Procura di Napoli (pm Stella Castaldo, procuratore Antonio Ricci ) ha autorizzato il rilascio delle salme. Ieri sono state effettute le autopsie, disposte nell’ ambito delle indagini per omicidio colposo plurimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Operai morti nel crollo a Napoli, data e ora dei funerali

