Operai morti nel cantiere di Napoli | la Procura rilascia le salme quattro indagati per omicidio colposo

NAPOLI, 30 LUGLIO 2025 – La Procura di Napoli ha disposto il rilascio delle salme di Vincenzo Del Grosso (54 anni, Napoli), Ciro Pierro (62 anni, Calvizzano) e Luigi Romano (67 anni, Arzano), i tre operai deceduti lo scorso venerdì nel tragico incidente sul lavoro avvenuto nel Rione Alto del capoluogo partenopeo. Gli esami autoptici, effettuati nella giornata di ieri su disposizione del pubblico ministero Stella Castaldo e sotto il coordinamento del procuratore Antonio Ricci, si inseriscono nell'ambito dell'indagine per omicidio colposo plurimo aperta per fare luce sulle dinamiche dell'incidente.

