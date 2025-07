Operai morti a Napoli la procura ha autorizzato il rilascio delle salme

Tempo di lettura: 2 minuti La Procura di Napoli (pm Stella Castaldo, procuratore Antonio Ricci) ha autorizzato il rilascio delle salme di Vincenzo Del Grosso, 54 anni, di Napoli, di Ciro Pierro, 62 anni e di Luigi Romano, 67 anni, rispettivamente di Calvizzano e Arzano, i tre operai deceduti venerdì scorso a Napoli. Ieri si sono svolti gli esami autoptici disposti dagli inquirenti nell’ ambito delle indagini per omicidio colposo plurimo che puntando a fare chiarezza sul grave incidente avvenuto nel Rione Alto della cittĂ , dove i tre lavoratori hanno perso la vita precipitando da un’ altezza di circa venti metri, a causa del cedimento della parte alta del montacarichi che li stava portando sul lastrico solare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Operai morti a Napoli, la procura ha autorizzato il rilascio delle salme

