One Piece l' attore che interpreterà Mr3 nel live-action anticipa la seconda stagione | Sarà spaventosa

L'attore David Dastmalchian, interprete di Mr. 3 nella seconda stagione live-action di One Piece, preannuncia un tono più cupo e crudo per la serie Netflix. Il mondo colorato e avventuroso di One Piece sta per tingersi di tinte più fosche. Con l'arrivo della seconda stagione nel 2026, il live-action di casa Netflix promette di cambiare marcia. A raccontarlo è David Dastmalchian, nuovo volto del perfido Mr. 3, che dal San Diego Comic-Con 2025 ha svelato qualche dettaglio. David Dastmalchian anticipa la svolta dark di One Piece 2 Dimenticate la leggerezza della prima stagione: la rotta di One Piece sta virando verso acque più torbide. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - One Piece, l'attore che interpreterà Mr.3 nel live-action anticipa la seconda stagione: "Sarà spaventosa"

In questa notizia si parla di: stagione - piece - action - seconda

One Piece: svelato il nuovo set della seconda stagione del live-action di Netflix - La seconda stagione di One Piece arriverà molto presto su Netflix e qualche ora fa è stata pubblicata un nuova clip che ci mostra uno dei nuovi set della serie La seconda stagione del live-action di One Piece sta per arrivare su Netflix! Ora, con un nuovo sneak peek, la serie ci ha mostrato come sarà Loguetown quando la vedremo per la prima volta essere trasposta dall'anime al live-action.

One piece stagione 2: gli easter egg del manga nel teaser - La serie live-action di One Piece, prodotta da Netflix, continua a catturare l’attenzione degli appassionati grazie alla presenza di numerosi riferimenti e Easter egg inseriti fin dai primi teaser promozionali e durante tutta la prima stagione.

Chopper di one piece stagione 2 a confronto con l’anime - Con l’attesa crescente per la seconda stagione di One Piece in versione live-action, l’attenzione si concentra su come Netflix abbia deciso di rappresentare alcuni dei personaggi più iconici della celebre serie.

Torna Peacemaker ecco il trailer della seconda stagione Vai su Facebook

One Piece, l'attore che interpreterà Mr.3 nel live-action anticipa la seconda stagione: Sarà spaventosa; One Piece 2, Netflix svela finalmente un grosso evento in arrivo per la serie!; One Piece 2, terminate le riprese della 2° stagione della serie tv.

One Piece 2, Netflix svela finalmente un grosso evento in arrivo per la serie! - Scoprite gli ultimi importantissimi aggiornamenti sulla seconda stagione della serie televisiva live- Lo riporta serial.everyeye.it

One Piece, l'attore che interpreterà Mr.3 nel live-action anticipa la seconda stagione: "Sarà spaventosa" - Il mondo colorato e avventuroso di One Piece sta per tingersi di tinte più fosche. Segnala msn.com