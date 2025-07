Omicidio a Gioia Tauro | arrestata una donna di 63 anni avrebbe ucciso il compagno nel 2023

È stata arrestata dai carabinieri una donna di 63 anni, residente a Gioia Tauro, indiziata del reato di omicidio aggravato ai danni del proprio compagno. Il provvedimento cautelare è giunto al termine di una lunga e complessa attività investigativa condotta dal nucleo investigativo della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - gioia - tauro - arrestata

Omicidio Gioia, nuovo processo d’appello per Giovanni Limata - Si terrà questa mattina, dinanzi ai giudici della Prima Sezione della Corte d’Appello di Napoli, il nuovo processo a carico di Giovanni Limata, il giovane di Cervinara condannato per l’omicidio di Aldo Gioia.

Omicidio Gioia, ridotta la pena di Giovanni Limata - Questa mattina, dinanzi alla Prima Sezione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli, presieduta dalla dottoressa Saraceno, è stata riesaminata la posizione di Giovanni Limata, coinvolto nell’omicidio di Aldo Gioia.

Omicidio nel Reggino: arrestata una donna di 63 anni, avrebbe ucciso il compagno nel 2023; Gioia Tauro, accusata di aver ucciso il compagno: arrestata 63enne; Uccise il compagno facendo credere a morte naturale, arrestata a Gioia Tauro.

Uccise il compagno simulando una morte naturale, arrestata una donna di Gioia Tauro - La vicenda ricostruita grazie ad approfondimenti tecnici e testimonianze raccolte ... Riporta corrieredellacalabria.it

Donna di gioia Tauro accusata di omicidio aggravato per la morte del convivente nel 2023 - Una donna di 63 anni è stata fermata a Gioia Tauro per l’omicidio aggravato di Maurizio Ansaloni, morto nel gennaio 2023; le indagini della Procura di Palmi e dei carabinieri hanno ribaltato la prima ... Come scrive gaeta.it