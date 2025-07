Omar Tigrini è Ironico-Onirico nella prima personale a Menaggio

L’ironia come chiave interpretativa della realtĂ e della natura umana, e l’elemento onirico per trasportare l’osservatore in una dimensione senza spazio nĂ© tempo. Da questo dualismo prende spunto “Ironico-Onirico“, la prima personale di Omar Tigrini che sarĂ inaugurata martedì alle 18 a Menaggio (Como) in piazza Garibaldi 7 e rimarrĂ aperta fino al 10 agosto (da martedì a venerdì 17-22, sabato e domenica 10-12 e 17-22). La mostra documenta cinque anni di ricerca artistica in quaranta opere: dai primi lavori a grafite, inchiostro e carboncino alle creazioni a pastello secco su carta che oggi rappresentano la quasi totalitĂ della produzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

