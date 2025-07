Sono ben 6614 gli studenti che hanno deciso di iscriversi a un percorso di studi universitario in un ateneo emiliano-romagnolo in Medicina, Odontoiatria o Veterinaria. I dati sono stati diffusi nelle scorse ore dal ministero dell’Università di Anna Maria Bernini (foto). La ministra, inoltre, ha inviato una lettera agli studenti sottolineando che "siete parte di un cambiamento importante, legato alla abolizione del test d’ingresso. Non è un dettaglio tecnico. È un cambio di paradigma. Si passa dalla selezione alla formazione. Da un quiz a crocette al coraggio di investire davvero sul talento". Negli atenei in regione, a Ferrara 955 iscritti a Medicina, 80 a Odontoiatria; a Modena-Reggio 848 a Medicina e 81 a Odontoiatria; a Parma 845 a Medicina, 95 Odontoiatria, 325 Veterinaria; a Bologna 2674 a Medicina, 179 a Odontoiatria e 532 a Veterinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre 6600 iscritti per diventare medici e veterinari