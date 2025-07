Oltre 10.000 contagi stimati e 8 morti di West Nile | tra Milano e Pavia due casi accertati una donna ricoverata

Milano – Due donne lombarde sono state infettate dal virus West Nile: una di 38 anni di Milano e una di 66 anni di Pavia. Mentre i vertici sanitari regionali invitano alla calma, gli esperti lanciano un allarme preoccupante: in Italia potrebbero esserci già oltre 10 mila infezioni, per la maggior parte invisibili e asintomatiche. Da inizio anno, le persone morte a causa della malattia trasmessa dal virus sono state 8, di cui 4 decedute negli ultimi giorni. L’attenzione rispetto a questa malattia risiede nel fatto che si trasmette attraverso le zanzare comuni  ( Culex pipiens ), cioè la specie autoctona più diffusa in Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oltre 10.000 contagi stimati e 8 morti di West Nile: tra Milano e Pavia due casi accertati, una donna ricoverata

Webuild, a Milano donati oltre 500 nuovi alberi per Parco Forlanini - MILANO (ITALPRESS) – Oltre 730 alberi messi a dimora ai Giardini Pubblici Indro Montanelli e al Parco Forlanini, grazie alla generosità di Msc Foundation e di Webuild, che hanno partecipato come donatori alla raccolta fondi ‘Milano per gli Alberì, l’iniziativa partecipativa e corale avviata dal Comune di Milano per il ripristino del verde dopo il nubifragio che colpì la città nell’estate del 2023 con raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 100 Km/h, provocando la caduta di oltre 4mila piante.

Borsa di Milano chiude in rialzo: Ftse Mib oltre i 40mila punti, Stellantis e Mps in crescita - La Borsa di Milano al pari delle altre Piazze europee archivia la seduta all'insegna della cautela con il Ftse Mib che comunque è in rialzo dello 0,39% e che rivede i 40mila punti.

Oltre 730 nuovi alberi piantati nei parchi di Milano dopo la tempesta del 2023 - A Milano, oggi, sono stati messi a dimora 730 alberi tra i Giardini pubblici Indro Montanelli e il parco Forlanini.

Milano e hinterland sono il cuore del boom dei data center in Italia, con oltre 60 strutture. Tra mega investimenti, consumo di suolo e nuove leggi in discussione, dove va il futuro digitale della regione ? Vai su Facebook

