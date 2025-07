Per la prima volta, l'intelligenza artificiale vince la medaglia d'oro alle olimpiadi internazionali di matematica in Australia, la competizione piĂą prestigiosa al mondo per studenti delle scuole superiori. Ma l'uomo resta in vetta. Quest’anno, alla gara hanno partecipato 630 studenti e deepthink, un modello di intelligenza artificiale sviluppato da Google. La competizione si è svolta in due giorni, con sei problemi a difficoltĂ crescente. L'IA ha risolto 5 problemi su 6, totalizzando 35 punti su 42 e conquistando l’oro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Olimpiadi di matematica, l'intelligenza artificiale vince l'oro