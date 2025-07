Ok in Conferenza dei servizi il sindaco Mastella | Il depuratore sta per diventare realtà | risultato storico

Tempo di lettura: < 1 minuto “Con il parere favorevole, ottenuto stamane nella sede dell’Ente idrico in via De Gasperi a Napoli, il depuratore di Benevento, che libererà la città e i suoi fiumi da un flagello ambientale ereditato dal passato, sta per diventare realtà: è un risultato storico. L’iter amministrativo si è concluso, ora via alla fase di progettazione esecutiva da svolgersi attraverso appalto integrato a cura del Commissario di Governo”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “ Ringrazio il Commissario di governo per la depurazione Fabio Fatuzzo, il presidente dell’Ente idrico Luca Mascolo, il coordinatore dell’Eic nel Sannio Pompilio Forgione, l’assessore e il dirigente ai Lavori Pubblici al Comune Mario Pasquariello e Antonio Iadicicco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

