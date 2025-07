Ok al Piano faunistico venatorio | zone agricole incompatibili alla presenza di ungulati

FIRENZE – Il consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza il nuovo Piano faunistico venatorio, strumento di pianificazione che definisce indirizzi e obiettivi per la gestione del territorio agricolo-forestale, la protezione della fauna e la regolamentazione dell’attivitĂ venatoria. L’atto, illustrato in aula dal presidente della Ccmmissione sviluppo economico e rurale Gianni Anselmi (Pd), ha ottenuto 23 voti a favore (Pd e Italia Viva), un voto contrario (Gruppo misto-Alleanza Verdi e Sinistra) e 11 astensioni (FdI, Lega e Gruppo misto-Merito e LealtĂ ). Sono stati approvati sei emendamenti a firma Anselmi, mentre è stato respinto quello presentato da Fratelli d’Italia per rinviare la pubblicazione del piano al 25 agosto, in considerazione del periodo estivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it