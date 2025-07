Officine Maccaferri cresce nel tunnelling e rileva Cpt Group

Officine Maccaferri, platform company di Ambienta, completa l’acquisizione di Cpt Group, azienda di Novate Milanese specializzata nello sviluppo di sistemi automatizzati e tecnologie per lo scavo meccanizzato di infrastrutture sotterranee. L’azienda vanta una presenza consolidata in Europa (Italia, Regno Unito, Francia) e una crescita progressiva in Australia e nel Sud-est asiatico e nel suo portfolio ha sia impianti di prefabbricazione robotizzati (Robofactory) che software per il monitoraggio delle Tunnel Boring Machines (TBM) e distanziatori a basso impatto ambientale. Il gruppo Maccaferri (foto, il Ceo Stefano Susani), "sarĂ in grado di servire un mercato in rapida espansione da oltre 1 miliardo di euro, accelerando la propria trasformazione in leader tecnologico nello sviluppo di soluzioni ingegneristiche per l’adattamento al cambiamento climatico nel settore delle infrastrutture sostenibili" spiega l’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it