La bolognese Officine Maccaferri, platform company di Ambienta, completa l’acquisizione di Cpt Group, un’azienda di Novate Milanese specializzata nello sviluppo di sistemi automatizzati e tecnologie avanzate per lo scavo meccanizzato di infrastrutture sotterranee. L’azienda presente in Europa (Italia, Regno Unito, Francia) e in crescita progressiva in Australia e nel Sud-est asiatico, spiega una nota, e nel suo portafoglio ha sia impianti di prefabbricazione robotizzati che software per il monitoraggio delle Tunnel boring machines (macchine che scavano tunnel, ndr) e distanziatori a basso impatto ambientale, consentendo di ottimizzare il processo di scavo, aumentare l’efficienza, la sicurezza e la rapiditĂ operativa anche in contesti geologicamente complessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Officine Maccaferri acquista Cpt Group