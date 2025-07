Occupazioni abusive di case in città | un terzo degli episodi in soli 600 metri

Una cinquantina di denunce tra occupazioni abusive di case e furti di energia elettrica in 18 mesi, un terzo delle quali si concentrano in un’area di circa 600 metri, tra via Trissino e via San Giovanni in Bosco, nel rione di Ponziana. Sono i numeri del fenomeno dell'invasione di abitazioni in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: occupazioni - abusive - case - terzo

Rifiuti, piccioni, occupazioni abusive e terreni incolti: gli interventi della polizia locale di Perugia - Segnalazioni e sanzioni. Diversi gli interventi della polizia locale di Perugia nelle ultime settimane.

Occupazioni abusive: liberato appartamento popolare in viale Nervi - Occupato abusivamente è stato liberato e ora è tornato nelle disponibilità dell’Ater un appartamento del lotto 49 in via Nervi a Latina.

Occupazioni abusive a San Faustino: "Il tempo dei prepotenti e violenti è finito, Ater continua la battaglia" - “L’Ater di Viterbo ha eseguito a San Faustino l’ennesimo sfratto dell’anno, con l’ausilio della forza pubblica, della polizia municipale e dei servizi sociali del Comune di Viterbo: è un altro passo verso il ripristino della legalità , che abbiamo promesso ai nostri inquilini e alla città ".

Oggi a Milano al presidio Lega con la collega Anna Cisint e rappresentanti dell'Associazione Italia-Iran davanti a un centro islamico. Teniamo alta l'attenzione sulla moltiplicazione di moschee abusive a Milano e in tutta Italia. Le cronache riportano infatti la p Vai su Facebook

No, la Cassazione non ha difeso chi occupa le case; Aumento degli abusivi in Spagna, con Barcellona in testa; Illegittimo l’ordine di demolizione in caso di occupazione abusiva da parte di terzi qualora il proprietario abbia esperito tutti i rimedi.

Case Aler, contro le occupazioni abusive guardia armate pagate dalla Regione nelle “zone più critiche”: ecco quali sono - Gli assessorati alla Casa e alla Sicurezza uniti nel progetto che prevede porte blindate negli appartamenti sfitti, impianti di allarme, di videosorveglianza, e anche guardie armate a custodia delle p ... Da ilgiorno.it

Occupazione abusiva di proprietà altrui: fino a sette anni di reclusione e risarcimento - 48/2025) ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di “occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui”. Si legge su blogsicilia.it