Oasis The masterplan

Oasis. The Masterplan di Kevin Cummins  dovrebbe rientrare nella selezione minima di libri fotografici di qualsiasi appassionato di musica, storia della musica, ma anche di storia del costume e cultura visiva. Il 1994 è stato un anno di svolta nella musica contemporanea, con il primo album degli Oasis, “Definitely Maybe”; la rottura definitiva con il punk; l’ultima coda di Madchester, cioè della scena musicale di Manchester fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, degli Stone Roses e Inspiral Carpets. Pur in continuitĂ con Madchester, da cui si sviluppa il Brit pop, il 1994 ha segnato la nascita di una nuova epica, quella dei fratelli Gallagher: vestiti come lads qualunque, senza gli abiti di scena del punk nĂ© una ricerca visiva sofisticata da 80’s. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Oasis. The masterplan

In questa notizia si parla di: oasis - masterplan - musica - madchester

Oasis. The masterplan; Oasis, l'11 luglio iniziano i 5 concerti a Manchester: scaletta e info; Oasis: the masterplan, un assaggio del libro (foto e testi).

Oasis.The Masterplan, nel libro di Cummins le foto dell'esordio - The Masterplan, nel libro di Cummins le foto dell'esordio In libreria l'8 luglio per Rizzoli in occasione del tour ROMA, 27 giugno 2025, 15:33 Redazione ANSA - Lo riporta ansa.it

"Oasis: the masterplan", un assaggio del libro (foto e testi) - Nel 1993 gli Oasis firmavano con la Creation Records e si apprestavano a registrare il loro primo album. rockol.it scrive