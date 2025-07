Nzonzi scappa dall’Iran la guerra con Israele la causa | Meglio non tornare

Alla voce maggiori flop della storia della Roma non può certamente mancare Steven Nzonzi, che da neo campione del mondo con la Francia lasciò il Siviglia per 26,5 milioni piĂą bonus (estate 2018), per diventare il nuovo perno del centrocampo giallorosso. Un disastro in piena regola, ma questa volto lo ritiriamo in ballo per un fatto di cronaca decisamente serio: nell’ultima stagione il classe ’88 ha giocato in Iran con la maglia del Sepahan SC, mettendo a referto 1 gol e 1 assist in 24 presenze e arrivando al secondo posto in campionato, ma la guerra tra il paese ed Israele costringe ora il giocatore a scelte drastiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

