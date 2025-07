Nusa al Napoli? Pedullà non ha dubbi | annuncio sulla trattativa

Il promettente esterno offensivo norvegese potrebbe essere il profilo ideale per rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Chiusa una porta, si apre un portone. Sfumato Dan Ndoye, passato al Nottingham Forest, il direttore sportivo Giovanni Manna non si è perso d’animo ed è immediatamente tornato sul mercato alla ricerca dell’ala giusta per assecondare la volontà di Antonio Conte. Tanti i nomi sul taccuino del DS, chiamato a riscattare prontamente la recente beffa. Napoli: occhi puntati su Antonio Nusa. In queste ultime ore, l’attenzione si sarebbe focalizzata soprattutto su Jack Grealish, in uscita dal Manchester City. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Nusa al Napoli? Pedullà non ha dubbi: annuncio sulla trattativa

Ndoye si allontana dal Napoli: Chiesa, Nusa e Lookman | Manna ha già tre alternative - L'assalto a Dan Ndoye si complica, ma il Napoli non si fa cogliere impreparato. Mentre il Bologna alza il muro per il suo gioiello, il DS Giovanni Manna ha già attivato il piano B: una lista di quattro alternative di altissimo livello per regalare ad Antonio Conte l'esterno offensivo che chiede con insistenza.

Antonio Nusa, l’esterno che ha distrutto l’Italia e che fa impazzire il Napoli: costo, stipendio e numeri - L’esterno che ha asfaltato la nazionale, piace da tempo anche agli azzurri: scopri tutti i dettagli su costo, stipendio e numeri del giocatore norvegese Una serata tremenda per l’Italia, demolita per 3-0 dalla Norvegia nella prima delle gare del girone di qualificazione per il prossimo Mondiale in America.

Il Napoli era su Nusa già l’anno scorso. Ora il Neymar norvegese ha fatto a pezzi l’Italia - Il Napoli era su Nusa già l’anno scorso. Ora il Neymar norvegese ha fatto a pezzi l’Italia Dopo aver brillato con la maglia della Norvegia nella vittoria contro l’Italia, Antonio Nusa torna sotto i riflettori del calciomercato italiano.

Futuro Ndoye e Beukema: parla il Ds del Bologna Marco Di Vaio è intervenuto a margine dell'apertura del calciomercato a Rimini, ponendo il focus sui due giocatori finiti nel mirino del Napoli #SscNapoli #Ndoye #Beukema

