Nuovo tra le materie scolastiche? In Germania metà dei bimbi non sa nuotare Una carenza che interpella anche l’Italia

In Germania, metà dei bambini termina la scuola primaria senza saper nuotare. Il dato è allarmante, ma non nuovo. A riportarlo con forza nel dibattito pubblico è stato Jan van Aken, leader di Die Linke, che ha definito il nuoto non un passatempo, ma una competenza vitale. Il partito ha messo sul tavolo un piano per rimediare alla situazione, indicando nella scuola l’ambiente giusto per agire. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

