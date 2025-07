Nuovo iron fist nel MCU supera un importante record del franchise

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si arricchisce di un nuovo personaggio di Iron Fist, segnando un importante record per la saga. Dopo sette anni dalla sua prima apparizione, la figura dell'eroe è stata reintrodotta ufficialmente all'interno del franchise, consolidando il suo status di personaggio canonico e aprendo nuove possibilità narrative. Questo articolo analizza i dettagli sulla nuova incarnazione di Iron Fist, il suo debutto nel MCU e le prospettive future per il personaggio. il nuovo iron fist del mcu rompe un record della franchise. l'esordio del personaggio in uno spinoff di black panther.

Il nuovo iron fist dell’MCU sarà una donna: jona xiao in eyes of wakanda su Disney+ nel 2025 - Il Marvel Cinematic Universe introduce la prima Iron Fist donna, doppiata da Jona Xiao, nella serie animata Eyes of Wakanda su Disney+ nel 2025, ampliando diversità e narrazione nel franchise. Lo riporta gaeta.it

Avete notato? Su Disney+ sta per tornare Iron Fist… ma questa volta sarà donna! - Come per Silver Surfer, anche di Iron Fist esistono varie versioni e una di queste a quanto pare è pronta ad arrivare nell'universo Marvel ... Segnala bestmovie.it