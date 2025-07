Nuovo durissimo attacco a Von der Leyen | Il Canada non seguirà l’Europa nei negoziati con Trump

Mentre l’Unione Europea si piega all’ennesimo diktat commerciale firmato Donald Trump, accettando una tariffa generalizzata del 15% e impegnandosi a colossali investimenti energetici, da Ottawa arriva una lezione di politica estera e luciditĂ strategica. Il primo ministro Mark Carney, ex governatore della Banca d’Inghilterra e figura di spicco nella diplomazia economica globale, ha detto chiaramente che “quell’accordo non è un modello per il Canada “. E in questa frase c’è tutta la distanza, geopolitica e mentale, tra chi difende i propri interessi e chi preferisce incassare in silenzio. Un attacco all’ arrendevolezza della Von der Leyen, sempre piĂą in difficoltĂ non solo in Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

