Nuovo caso di Chikungunya | adesso il virus tropicale fa paura

Un nuovo caso sospetto di febbre Chikungunya è stato segnalato da ATS Brescia a Concesio, portando all’attivazione immediata delle misure di prevenzione previste dall’ordinanza sindacale n. 802025. Il virus, trasmesso dalla zanzara tigre, torna dunque a preoccupare il territorio bresciano dopo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: caso - chikungunya - virus - adesso

Chikungunya, caso sospetto a Lugo: via alle disinfestazioni - Lugo (Ravenna), 27 maggio 2025 – Anche se l’estate sembra non essere ancora esplosa, la città di Lugo registra il primo “caso sospetto” ma – come si legge nella comunicazione diffusa dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – non ancora confermato di febbre provocata da virus trasmessi dalle zanzare attraverso la loro puntura.

Un caso di chikungunya in provincia: partiti gli interventi di disinfestazione straordinaria - Una caso sospetto di virus chikungunya è stato confermato a Lugo. A renderlo noto è la sindaca Elena Zannoni, dopo un confronto con Ausl Romagna: "Si tratta di una infezione contratta all'estero ma che è stata gestita tempestivamente.

Possibile caso di virus Chikungunya o Dengue disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora - In seguito alla segnalazione da parte dell’Ausl di Piacenza di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya o Dengue rilevato in città , il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore.

#NEWS - Virus #Chikungunya; #epidemia in #Francia, e primo caso in #Italia. L’#Oms: rischio globale. Il "caso zero" italiano identificato a #Bentivoglio, nel Bolognese: un paziente rientrato da un viaggio in una zona a rischio. Misure di prevenzione in #Emilia Vai su Facebook

#NEWS - Virus #Chikungunya; #epidemia in #Francia, e primo caso in #Italia. L’#Oms: rischio globale. Il "caso zero" italiano identificato a #Bentivoglio, nel Bolognese: un paziente rientrato da un viaggio in una zona a rischio. Misure di prevenzione in #Emilia Vai su X

Concesio, nuovo caso di Chikungunya: adesso il virus tropicale fa paura; Chikungunya: epidemia in Francia e primo caso confermato in Italia. Oms: “Possibile rischio globale”; Tutto quello che c'è da sapere sul virus Chikungunya, dai sintomi alla trasmissione, fino alle cure disponibili.

Nuovo caso di Chikungunya: adesso il virus tropicale fa paura - Trattamenti in 15 vie del Comune a partire dalle 4 del mattino del 30 luglio. Segnala bresciatoday.it

Chikungunya, il caso di Bologna non è il primo: chi ha il virus deve rimanere a casa - In Italia negli anni ci sono state già diversi casi di epidemie da Chikungunya con centinaia di casi autoctoni, cioè di persone punte da zanzare locali. Secondo msn.com