Nuovi letti di terapia intensiva e semi-intensiva al Santa Maria Annunziata di Firenze

FIRENZE – Il nuovo reparto di terapia intensiva e semi-intensiva del Santa Maria Annunziata verrĂ realizzato al piano terra dell’ospedale, nella zona che era precedentemente occupata dal pronto soccorso. Il cantiere è partito in questi giorni e prevede interventi quasi interamente interni all’edificio. Al suo completamento, potrĂ accogliere fino a 22 posti letto di cui 14 di terapia intensiva e 8 di terapia sub-intensiva. Attualmente il reparto è collocato al piano secondo del corpo centrale dell’ospedale. Con il trasferimento al piano terra nei nuovi locali, potrĂ beneficiare di ambienti piĂą ampi e completamente ristrutturati sia dal punto di vista strutturale che impiantistico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

#PaulGascoigne L'ex calciatore inglese, 58enne, per 3 stagioni alla Lazio, è stato trovato semi incosciente venerdì sera in casa a Poole. Trasportato in ospedale, è stato trasferito in terapia intensiva. Le sue condizioni fisiche, secondo "The Sun", sono adess

