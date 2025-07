Nuove minacce cosmiche di dc che possono cancellare l’intero multiverso

nuove minacce nel DC universo: gli Omega Demons e la sfida dei supereroi. Nel contesto attuale del DC Universe, si delineano scenari di grande tensione a causa di una nuova minaccia che mette in crisi l’equilibrio già fragile tra i personaggi e le linee temporali. Dopo eventi come la presunta morte di Darkseid e l’attacco della Legione del Male alla Justice League, il tempo stesso sembra essere in frantumi. In questo scenario, un team di eroi provenienti da epoche diverse si trova a dover fronteggiare una serie di creature terribili note come Omega Demons. La narrazione si sviluppa attraverso il fumetto Justice League: Dark Tomorrow Special #1, scritto da Mark Waid, Marc Guggenheim e illustrato da Cian Tormey. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

