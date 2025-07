Nuova mensa scolastica sono cominciati i lavori | Nel piatto due milioni

Sono cominciati, ad Argenta, i lavori per la costruzione della nuova mensa scolastica, che sarĂ costruita a fianco della nuova scuola primaria intitolata a don Giovanni Minzoni. E’ un investimento di 2,2 milioni; di questi, 500mila coperti dal Comune, 240mila dal Gestore servizi energetici), 1,2 milioni dal ministero dell’Istruzione e il restante dalla Regione. La mensa per gli alunni della primaria e secondaria di primo grado, i tempi di consegna saranno a lungo termine, si spera in tempo per l’anno scolastico 2026-27. Cosa succederĂ ai ragazzi nell’imminente anno scolastico? "I ragazzi della primaria – spiega il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – seguiranno la stessa soluzione dello scorso anno, vale al dire al piano terra dell’aula magna, così come gli alunni delle medie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova mensa scolastica, sono cominciati i lavori: "Nel piatto due milioni"

Milioni per l’educazione e il sociale. Nuova scuola media, nido e mensa. E pure due Centri per la famiglia - Rivoluzione in corso per le scuole e per gli spazi per la socialità a Gradara. Grazie a oltre 13 milioni di euro di finanziamenti da fondi Pnrr e Next Generation EU, il Comune sta completando una serie di progetti che, innescando un positivo effetto domino di demolizioni e ricostruzioni, sono destinati a dotare il territorio di spazi innovativi per l’ educazione scolastica e per le relazioni sociali per tutte le generazioni.

La scuola si rifà il look. Una nuova mensa da 2,3 milioni all’istituto Manzoni - Sono partiti a Ornago i lavori per la nuova mensa con cucina all’ istituto comprensivo Manzoni, cantiere finanziato dal Pnrr: 2,27 milioni il costo totale, dei quali 1,8 in arrivo dal Piano e il resto, 470mila euro, con mutuo acceso da Comune.

