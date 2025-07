Nuova linea elettrica in media tensione lunga oltre 5 km il Consiglio comunale approva la delibera

Il consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità , nella seduta di ieri (martedì), la delibera che dà l’assenso dell’amministrazione alla realizzazione di una nuova linea elettrica interrata da 15 kilovolt, denominata ‘Vandemoortele’.  Il progetto riguarda un tracciato che collegherà la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: linea - elettrica - consiglio - comunale

Guasto alla linea elettrica: condominio resta senza luce per quasi due giorni - Più di 36 ore senza corrente elettrica. Succede ai residenti di un condominio di via Tazzoli, a Caserta, dove un guasto a una linea da 380 volt ha provocato un blackout con alcune abitazioni lasciate al buio.

Lavori all'asfalto dopo l'intervento sulla linea elettrica, la Domiziana si 'restringe' - Lavori di ripristino della pavimentazione stradale danneggiata per la costruzione della linea elettrica e la Domiziana si restringe.

Ucraina, si stacca ultima linea elettrica, centrale nucleare di Zaporizhzhia senza corrente per ore: “Grave pericolo” - Un bombardamento ha colpito l’ultima linea elettrica attiva. Un grave rischio per la più grande centrale nucleare d'Europa, che non è in funzione ma necessita comunque di energia per mantenere raffreddato il suo combustibile nucleare.

30 luglio Zona Rapi Interruzione energia elettrica Mercoledì 30 luglio 2025, dopo tanti anni di attesa, grazie agli predisposti dall’ UTC, dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale di Corleto Monforte, e grazie alla sensibilità e collaborazione di E-Distribu Vai su Facebook

Nuova linea elettrica in media tensione lunga oltre 5 km, il Consiglio comunale approva la delibera; Consiglio comunale Ravenna: unanimità su costruzione palazzina con 12 alloggi e nuova linea elettrica a Piangipane e San Michele; Il consiglio comunale di Gressan approva l'ultima variazione di bilancio.

Consiglio comunale Ravenna: unanimità su costruzione palazzina con 12 alloggi e nuova linea elettrica a Piangipane e San Michele - Martedì 29 luglio (per chi volesse rivederla https://ravenna. Riporta ravennanotizie.it

Il consiglio comunale di Gressan approva l'ultima variazione di bilancio - Con l'approvazione della quarta variazione del bilancio triennale, il consiglio comunale di Gressan martedì ha stanziato i fondi necessari per riparare i danni causati dalla grandinata di fine giugno ... Si legge su aostaoggi.it