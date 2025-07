Nuova immissione ruolo docente già a tempo indeterminato | come si calcolerà anzianità di servizio

I docenti di ruolo possono essere destinatari di una nuova proposta di assunzione a tempo indeterminato. Come sarĂ valutato il servizio nel vecchio ruolo? Cosa si perde? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Grazie per l’avvio del concorso IRC, ma con l’inserimento del 70% attenderemo chissà quanto tempo per entrare in ruolo”. LETTERA - Gent,mi Presidente e Ministro, vi scrivo per esprimere tutta la mia gratitudine per aver indetto e permesso la realizzazione dell’attesissimo concorso per insegnanti di religione dopo vent’anni dall’ultimo ed unico concorso per la scuola statale.

Vincitori non abilitati concorso PNRR: ruolo nella scuola del servizio a tempo determinato sul posto accantonato. Cosa succede se si perde il posto e vi sono piĂą concorrenti? - I vincitori non abilitati del concorso PNRR scuola secondaria sono immessi in ruolo nella medesima scuola di assunzione a tempo determinato.

Per quanto riguarda il fondo espero io sono stata assunta a tempo indeterminato nel 2015 , poi nel 2020 ho fatto il passaggio di ruolo. Domanda : devo considerare anno 2015 o il 2020? Grazie Vai su Facebook

Scade a luglio domanda assegnazione provvisoria. Partono le immissioni in ruolo, piano ferie docenti a tempo indeterminato e 31 agosto Vai su X

Immissioni ruolo 25/26, nomina dopo 31 agosto da graduatoria pubblicata entro la stessa data. Quando si assume servizio; Nomine in ruolo: nella FASE II i vincitori concorsi PNRR dichiarano il possesso o meno dell'abilitazione all'insegnamento [Chiarimenti]; Immissioni in ruolo docenti 25/26: OBBLIGO accettazione nomina non riguarda chi avrĂ trasformato il contratto da tempo determinato a indeterminato.

Docenti assunti per ruolo da GPS sostegno 25/26 avranno vincolo triennale e quinquennale. Quali le deroghe possibili - 2025/2026: vincolo triennale e quinquennale, deroghe e ambiti di applicazione. Lo riporta orizzontescuola.it

