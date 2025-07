Nuova conquista per la dialisi | al San Giovanni di Dio la cura innovativa che si effettua a domicilio

All’interno dell’UnitĂ operativa complessa di Nefrologia e dialisi dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretta da Giuseppe Seminara, è attivo il programma di trattamento per pazienti affetti da malattia renale cronica terminale basato sulla dialisi peritoneale. Attualmente, sono circa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

