Nel panorama dei fumetti e delle produzioni DC Comics, si prospetta un nuovo capitolo dedicato alle figure di Joker e Harley Quinn. La serie inedita, destinata a un pubblico adulto, promette di approfondire il rapporto tra i due personaggi attraverso una narrazione che combina elementi di crime story e thriller psicologico. Questa nuova pubblicazione rappresenta un’evoluzione rispetto alla precedente miniserie “Criminal Sanity”, offrendo una prospettiva più matura e complessa sulle vicende dei protagonisti. la nuova serie: “Joker Harley: Malicious Intent”. una narrazione autonoma con collegamenti alla saga precedente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuova avventura di harley quinn: la serie migliore di dc ritorna

