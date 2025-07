Situata all’entrata di Pinarella di Cervia in viale Europa Unita, è attiva da alcune settimane la nuova area camper, sorta su un’area di proprietà comunale. L’area è a dieci minuti a piedi dalla pineta di Pinarella e dalla spiaggia. "E’ sempre più importante dotare il territorio comunale di servizi turistici per rispondere a tutte le esigenze – sottolinea l’assessore al Patrimonio, Mirko Boschetti –. Grazie alla nuova gestione, quello che fino a poco tempo fa era semplicemente un terreno agricolo è diventato ora uno spazio attrezzato e accogliente". I camperisti possono finalmente sostare in sicurezza e tranquillità , raggiungere la pineta, la spiaggia e il centro storico di Cervia grazie alla pista ciclabile di via Pinarella e trovare nell’area attrezzata tutto il necessario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova area camper a Pinarella. A disposizione ci sono 33 piazzole