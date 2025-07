Nuoto Simone Cerasuolo oro mondiale nei 50 rana

Roma, 30 lug. (askanews) – Il capolavoro di Simone Cerasuolo. Il 22enne di Imola è medaglia d’oro nei 50 rana, primo campione iridato italiano di sempre in questa specialitĂ . Gara da 26.54 per Cerasuolo, primo davanti al russo Prigoda e il cinese Qin. Per l’Italia si tratta del primo oro in vasca a Singapore, il secondo del giorno dopo PellacaniSantoro nel trampolino 3m sincro misto. Per l’Italia è soltanto la quinta medaglia di sempre nei 50 rana ai Mondiali dopo il bronzo di Domenico Fioravanti (Fukuoka 2001) e gli argenti di Fabio Scozzoli (Shanghai 2011) e Nicolò Martinenghi (Budapest 2022 e Doha 2024) L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: cerasuolo - simone - rana - nuoto

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

NUOTO – Simone Cerasuolo: Dall’argento europeo al mondiale di Singapore - In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha.

Simone Cerasuolo: “I 50 rana mi vengono meglio, ma una decisione sui 100 verso Los Angeles non l’ho ancora presa” - Nell’ultima puntata di Focus – Nuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato ospite Simone Cerasuolo.

Simone Cerasuolo è medaglia d'oro nei 50 rana ai mondiali di nuoto di Singapore. Vai su X

giornata di gare ai Mondiali 2025 di nuoto: nel pomeriggio quattro azzurri in finale: Thomas Ceccon, Anita Bottazzo, Simona Quadarella e Carlos D'Ambrosio. Nelle batterie torna in vasca Nicolò Martinenghi assieme a Simone Cerasuolo per i 50 rana, debutta Vai su Facebook

World Aquatics 2025 - Oro storico di Simone Cerasuolo nei 50 rana - Video; Simone Cerasuolo ha vinto l’oro nei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore; Cerasuolo fa la storia, oro mondiale nei 50 rana. In lacrime: “Papà mi ha detto che avrei vinto”.

Mondiali nuoto 2025, Cerasuolo è oro nei 50 metri rana - Seconda medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Da msn.com

Simone Cerasuolo ha vinto l’oro nei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore - Il nuotatore italiano Simone Cerasuolo ha vinto la medaglia d’oro nella finale maschile dei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore. ilpost.it scrive