Nuoto Sara Curtis e Thomas Ceccon alla prova nei 100 sl e nei 200 dorso dei Mondiali a Singapore

Quinta giornata un po’ particolare all’orizzonte per l’Ital-nuoto nei Mondiali 2025 tra le corsie. Quest’oggi il sortilegio dell’oro mancante è stato spezzato da Simone Cerasuolo nei 50 rana, portando il computo delle medaglie della specialitĂ in questione a 1 oro, 4 argenti e 1 bronzo. Una grande eccellenza tra alcune controprestazioni: l’eliminazione di Carlos D’Ambrosio nelle batterie dei 100 stile libero e la giornata non entusiasmante di Alberto Razzetti, costretto però al tour de force, tra il sesto posto della finale dei 200 farfalla e la mancata qualificazione per la finale dei 200 misti per 4 centesimi di secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis e Thomas Ceccon alla prova nei 100 sl e nei 200 dorso dei Mondiali a Singapore

Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

