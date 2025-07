Nuoto risultati della notte | 4×100 mista mixed in finale con grandi ambizioni Bene Razzetti eliminato D’Ambrosio

Calato il sipario sulla quarta giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. Nella piscina della World Aquatics Championships Arena, si è partiti all’insegna della velocitĂ con le heat dei 50 dorso femminili senza azzurre e con la canadese Kylie Masse a fare la voce grossa in 27.46. Gestione per le americane Katharine Berkoff (27.59) e Regan Smith (27.67), rispettivamente quinta e sesta nel computo complessivo. Nei 100 stile libero uomini è arrivata una pesante controprestazione di Carlos D’Ambrosio, dovuta probabilmente a un malessere di cui ha fatto cenno ai microfoni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, risultati della notte: 4Ă—100 mista mixed in finale con grandi ambizioni. Bene Razzetti, eliminato D’Ambrosio

In questa notizia si parla di: nuoto - risultati - notte - mista

Nuoto Artistico, Pelati è bronzo mondiale: “Sto raggiungendo i risultati che ho sempre sognato. Onorato di vestire l’azzurro” - Singapore, 21 luglio 2025 – Arriva uno storico bronzo dal nuoto artistico azzurro ai Mondiali, in svolgimento a Singapore.

Nuoto, va in archivio il trofeo Italo Nicoletti. Preziosi risultati in arrivo dagli atleti di casa - Il Trofeo Internazionale Italo Nicoletti si è concluso domenica, 8 giugno, allo Stadio del Nuoto di Riccione, con un grande successo di presenze e un’atmosfera da grandi competizioni.

Nuoto, risultati batterie Settecolli 2025: Ceccon e Martinenghi non forzano, bene De Tullio - Terminata la prima mattinata di batterie del 61° Trofeo Settecolli. Nella piscina del Foro Italico a Roma, nuotatori e nuotatrici hanno scaldato i motori e la partenza è stata con una delle gare più attese, i 100 dorso maschili.

Nuoto, risultati della notte: 4×100 mista mixed in finale con grandi ambizioni. Bene Razzetti, eliminato D’Ambrosio; Singapore. Day 1. Batterie concluse. Marco De Tullio e le 4x100 stile libero in finale. Passano il turno; Ceccon, Cocconcelli, Martinenghi e Viberti; LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Marsaglia lotta ma non basta, oro a Zheng.

Mondiali di nuoto 2025, i risultati delle gare di oggi: i tempi delle batterie - Finale conquistata anche dalle due 4×100 stile libero, la maschile col terzo tempo, la femminile col settimo crono. Secondo sport.sky.it

Mondiali di nuoto, risultati delle gare di oggi: Ceccon bronzo nei 50 farfalla - Due medaglie per l'Italia a Singapore: argento per Martinenghi nei 100 rana, bronzo nei 50 farfalla con Thomas Ceccon. Si legge su sport.sky.it