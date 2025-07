Calato il sipario sulla quarta giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. Nella piscina della World Aquatics Championships Arena, si è partiti all’insegna della velocitĂ con le heat dei 50 dorso femminili senza azzurre e con la canadese Kylie Masse a fare la voce grossa in 27.46. Gestione per le americane Katharine Berkoff (27.59) e Regan Smith (27.67), rispettivamente quinta e sesta nel computo complessivo. Nei 100 stile libero uomini è arrivata una pesante controprestazione di Carlos D’Ambrosio, dovuta probabilmente a un malessere di cui ha fatto cenno ai microfoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nuoto, risultati della notte: 4×100 mista mixed in finale col miglior tempo. Bene Razzetti, eliminato D'Ambrosio