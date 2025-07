Nuoto Polisportiva Montefeltro ai vertici Costantini e Canghiari | quattro ori

Si è conclusa con entusiasmo e grandi soddisfazioni la stagione agonistica della Polisportiva Nuoto Montefeltro, protagonista ai Campionati Regionali Esordienti B di Fano e Esordienti A di Pesaro. Due appuntamenti importanti che hanno messo in luce il lavoro svolto durante l’anno, premiando l’impegno e la crescita di tutti i giovani atleti. "Nel Campionato Regionale Esordienti B di Fano, tutti i ragazzi della Polisportiva Nuoto Montefeltro – spiega una nota del sodalizio – hanno mostrato notevoli miglioramenti, sia tecnici che cronometrici. Spiccano le prestazioni di Eva Costantini e Marco Canghiari, che hanno conquistato ben quattro medaglie d’oro complessive nei 100 e 200 rana, dominando le rispettive categorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto. Polisportiva Montefeltro ai vertici. Costantini e Canghiari: quattro ori

In questa notizia si parla di: nuoto - polisportiva - montefeltro - vertici

