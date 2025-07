Nuoto limiti d’età troppo bassi ai Mondiali? Yu Zidi fa discutere | Dobbiamo farci delle domande

Le prestazioni offerte da Yu Zidi ai Mondiali di nuoto stanno facendo parecchio scalpore, visto che la cinese ha soltanto 12 anni (spegnerĂ le prossime candeline il 16 ottobre). La classe 2012 si è fermata ad appena sei centesimi dalla medaglia di bronzo sui 200 misti, chiudendo al quarto posto in mezzo ad atlete notevolmente piĂą grandi di lei. Nei fatti si tratta di una bambina esplosa tra le professioniste e si è discusso parecchio riguardo ai limiti d’etĂ imposti dalla Federazione Internazionale. World Aquatics ha discusso la possibilitĂ di rivedere le proprie regole sull’etĂ minima per la partecipazione alle sue competizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, limiti d’etĂ troppo bassi ai Mondiali? Yu Zidi fa discutere: “Dobbiamo farci delle domande”

