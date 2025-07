Nuoto la 4×100 mista mixed fa sognare! Azzurri in finale con il miglior tempo E con il jolly Ceccon…

Italia sorprendente nelle batterie della 4×100 mista mixed dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Gli azzurri hanno ottenuto il miglior tempo d'accesso alla finale, esprimendosi piuttosto bene e potendosi permettere in chiusura dello stile libero anche un certo controllo. Ad aprire le danze è stato Christian Bacico che nella frazione a dorso è stato super, firmando il suo personale (non omologabile per la tipologia di gara) di 52.68. Un lancio perfetto per Ludovico Viberti, capace di nuotare una buona frazione lanciata da 58.67 a rana. Italia davanti a tutti con gli uomini e margine di vantaggio conservato con le donne: Costanza Cocconcelli ha stampato a farfalla 57.

Nuoto di fondo, Italia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali 2025. Germania invincibile - Calato il sipario sull’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto di fondo. Nelle acque libere dell’isola di Sentosa (Singapore), è spettato alla staffetta mista chiudere i giochi e, da questo punto di vista, la Germania ha concluso col botto, trascinata da un Florian Wellbrock scatenato, in grado di portarsi a casa ben quattro medaglie d’oro.

LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: è un’Italia sempre d’argento! Germania imbattibile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.13: E’ la sesta medaglia per l’Italia, tutte d’argento! La staffetta azzurra ha ottenuto un risultato di grande spessore.

LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: le cinque favorite in testa nell’ultima frazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.00. Betlehem e Lee che avevano agganciato la testa ora sono di nuovo indietro di qualche metro alla prima boa 2.

