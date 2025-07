Nuoto Italia d' oro nei 50 rana e nei tuffi sincro

È una giornata storica per lo sport italiano: con cinque tuffi eccezionali la coppia azzurra composta da Matteo Santoro e Chiara Pellacani hanno conquistato una indimenticabile medaglia d'oro ai Mondiali di tuffi di Singapore nella specialità del trampolino da 3 metri misto. È la prima volta che il nostro Paese arriva al primo posto in questa competizione. Questa, tra l'altro, è stata anche la prima medaglia d'oro per l'Italia ai campionati che si stanno svolgendo nella città asiatica. A stretto giro però, un'altra storica impresa per Simone Cerasuolo che ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 rana uomini con il tempo di 26. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuoto, Italia d'oro nei 50 rana e nei tuffi sincro

