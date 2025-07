Nuoto Cerasuolo entra nella storia | è il primo italiano campione del mondo nei 50 rana

Simone Cersauolo è campione del mondo nei 50 rana. Un risultato che entra nella storia dello sport azzurro: primo oro mondiale in questa categoria. Prima di lui, solo Domenico Fioravanti (bronzo), Fabio Scozzoli (argento) e Niccolò Martinenghi (argento) erano riusciti ad arrivare sul podio di questa gara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nuoto, Cerasuolo entra nella storia: è il primo italiano campione del mondo nei 50 rana

In questa notizia si parla di: entra - storia - primo - campione

Vlahovic entra nella storia della Serie A! Il suo ingresso a partita in corso contro la Lazio gli è valso il raggiungimento di un traguardo a cifra tonda - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic fa la storia in Serie A! Il suo ingresso in campo durante Lazio Juve gli vale il raggiungimento di quel traguardo a cifra tonda.

Papa Leone si affaccia su Piazza San Pietro e piange: una scena che entra nella storia - La piazza di San Pietro esplode in un istante di commozione quando, per la prima volta, Papa Leone XIV appare sul balcone centrale, le mani strette sul petto e lo sguardo velato dalle lacrime.

“Perché voto Adinolfi”. Loredana Cannata gela l’Isola dei Famosi: la sua nomination entra nella storia - La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2025, trasmessa in via eccezionale lunedì 12 maggio a causa di un improvviso cambio di palinsesto, ha regalato al pubblico emozioni forti, colpi di scena e la prima eliminazione ufficiale: Lorenzo Tano ha dovuto abbandonare il gioco.

Con la vittoria su #DustinPoirier, #MaxHolloway entra nella storia #UFC, grazie ad un record pazzesco: è infatti il primo fighter UFC ad aver superato i 3.500 colpi significativi messi a segno in carriera, nel corso dei suoi 35 match disputati. A true warrior! Vai su Facebook

Freestyle Olimpiadi Invernali 2022: Birk Ruud è il primo campione Olimpico di big air a Pechino 2022; Sinner vince Wimbledon, la reazione della politica italiana: da Meloni a Schlein; Era il mio sogno quando ero bambino. Quando ho visto mio fratello correre nel WorldSSP300 e WorldSSP, volevo essere come lui! - Mahendra è il primo campione del mondo indonesiano.

Scheffler, impresa da leggenda a Royal Portrush: il teatro perfetto per un campione - Scottie Scheffler entra nella storia del golf mondiale con una vittoria sontuosa all’Open Championship, il torneo più antico e prestigioso del golf. Scrive msn.com

Sinner, è storia! Un italiano campione a Wimbledon, battuto Alcaraz. «È il sogno dei sogni» - Jannik Sinner entra nella storia: il numero uno al mondo nel pomeriggio di domenica 13 luglio ha battuto Carlos Alcaraz in quattro set nella finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione, ... Come scrive msn.com