Andate in archivio le batterie dei 100 stile libero maschili in questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore e l’esito in casa Italia non è stato quello che si sperava e pensava. Carlos D’Ambrosio, infatti, è stato eliminato nel primo round, non riuscendo a replicare la splendida prestazione dei giorni precedenti. L’azzurrino, classe 2007, in grado di migliorare in maniera incredibile i propri personali con la staffetta 4Ă—100 sl e nei 200 sl, è incappato in una grossa controprestazione probabilmente anche per via di qualche problema di salute inatteso. “ Ho mangiato qualcosa e non mi sentivo troppo bene “, ha raccontato ai microfoni a caldo della Rai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Carlos D’Ambrosio eliminato nelle batterie dei 100 sl ai Mondiali 2025. Avanza Frigo