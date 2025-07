Nuoto azzurri super ai mondiali di Singapore

L'inno di Mameli fa il bis a Singapore. L'Italia inseguiva l'oro ai campionati mondiali di nuoto e ne conquista due in un giorno solo fra tuffi e vasca. Matteo Santoro e Chiara Pellacani raggiungono il gradino più alto del podio nel trampolino sincro misto da 3 metri davanti ad Australia e Cina. Romani, cresciuti nella stessa piscina, battono tutti grazie alla loro amicizia. E nonostante Chiara studi e si alleni a Miami, quando gareggia con Matteo ritrova subito l'intesa di sempre. Anche se lui ha appena 18 anni e lei 22, vantano già 2 argenti e un bronzo nelle tre scorse edizioni. Qui però si sono superati con una prestazione capolavoro che li proietta fra i big azzurri della disciplina: solo il leggendario Klaus Di Biasi e Tania Cagnotto in precedenza avevano trionfato ai mondiali.

