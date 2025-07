Nuoto Alberto Razzetti raggiunge in scioltezza le semifinali dei 200 misti ai Mondiali Marchand padrone Matteazzi eliminato

Alberto Razzetti ha centrato l'accesso alle semifinali dei 200 misti uomini di questi Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga. Nella piscina di Singapore il ligure ha ben gestito la situazione, in considerazione anche del suo programma odierno di gare, che lo vedrĂ impegnato nella f inale dei 200 farfalla nella sessione serale. Razzetti ha concluso col settimo tempo di ingresso al penultimo atto di 1:58.14. Una nuotata molto bella a vedersi del "Razzo", facendo a gara a braccetto con il britannico Duncan Scott (5° crono nell'overall in 1:58.00) e ben impressionando soprattutto a rana, manifestando invece qualche problemino nel dorso come al solito.

