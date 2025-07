Si sono da poco concluse le semifinali dei 200 misti maschili ai Mondiali di nuoto 2025. Nello scenario della World Aquatics Championship Arena di Singapore, l’unico italiano presente, Alberto Razzetti, è sceso in vasca cercando di conquistare l’accesso alla finale in programma giovedì 31 luglio alle ore 13.20. Andiamo a scoprire i risultati dei due round. Nel primo penultimo atto in programma, è stato il giapponese Tomoyuki Matsushita a vincere con il crono di 1:57.11. Seconda posizione per l’ungherese Hubert Kos che chiude con 1:57.22. Il magiaro è stato in testa per tutta la durata della gara, prima di rallentare nell’ultima frazione a stile libero. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nuoto, abbagliante record del mondo di Leon Marchand nei 200 misti. Alberto Razzetti fuori dalla finale