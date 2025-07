Nuoto 4×100 mista mixed super! Azzurri in finale con il miglior tempo ai Mondiali 2025

Italia sorprendente nelle batterie della 4Ă—100 mista mixed dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Gli azzurri hanno ottenuto il miglior tempo d’accesso alla finale, esprimendosi piuttosto bene e potendosi permettere in chiusura dello stile libero anche un certo controllo. Ad aprire le danze è stato Christian Bacico che nella frazione a dorso è stato super, firmando il suo personale (non omologabile per la tipologia di gara) di 52.68. Un lancio perfetto per Ludovico Viberti, capace di nuotare una buona frazione lanciata da 58.67 a rana. Italia davanti a tutti con gli uomini e margine di vantaggio conservato con le donne: Costanza Cocconcelli ha stampato a farfalla 57. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, 4Ă—100 mista mixed super! Azzurri in finale con il miglior tempo ai Mondiali 2025

In questa notizia si parla di: nuoto - mista - mixed - super

Nuoto di fondo, Italia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali 2025. Germania invincibile - Calato il sipario sull’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto di fondo. Nelle acque libere dell’isola di Sentosa (Singapore), è spettato alla staffetta mista chiudere i giochi e, da questo punto di vista, la Germania ha concluso col botto, trascinata da un Florian Wellbrock scatenato, in grado di portarsi a casa ben quattro medaglie d’oro.

LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: è un’Italia sempre d’argento! Germania imbattibile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.13: E’ la sesta medaglia per l’Italia, tutte d’argento! La staffetta azzurra ha ottenuto un risultato di grande spessore.

LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: le cinque favorite in testa nell’ultima frazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.00. Betlehem e Lee che avevano agganciato la testa ora sono di nuovo indietro di qualche metro alla prima boa 2.

Nuoto, 4Ă—100 mista mixed super! Azzurri in finale con il miglior tempo ai Mondiali 2025; Nuoto, Alberto Razzetti raggiunge in scioltezza le semifinali dei 200 misti ai Mondiali. Marchand padrone, Matteazzi eliminato; C.R.Piemonte e Valle d'Aosta.

Federazione Italiana Nuoto - Mondiali. Mista mixed alle Olimpiadi ... - Alberto Razzetti, Alessandro Miressi, Manuel Frigo e Costanza Cocconcelli in semifinale. Riporta federnuoto.it

Mondiali. Mixed mista in finale col record. Miressi avanti - La mista mixed, bronzo d'Europa, chiude la quarta giornata di batterie ai mondiali di Gwangju qualificandosi alla finale col record italiano di 3'44"38 grazie alle frazioni della dorsista Margherita ... federnuoto.it scrive